A youtuber e influencer mineira Laura Sabino perdeu cinco familiares em um acidente de carro que deixou sete mortos em Piracanjuba, Goiás, nesta quinta-feira (18). A jovem, de Ribeirão das Neves, compartilhou a informação nas seus redes sociais nesta sexta (19).

Dentre os mortos estavam duas crianças, de 3 e 11 anos, que eram filhas da prima de Sabino. Além delas, a tia, a prima e o marido da prima da influencer também morreram no acidente. Laura contou que os familiares estavam de férias em Caldas Novas (GO).

O acidente

Dois veículos colidiram de frente na rodovia GO-139 em Piracanjuba e ficaram completamente destruídos com o impacto. Equipes de resgate e combate a incêndio do Corpo de Bombeiros foram as primeiras a chegar no local.

Segundo os militares, um dos carros estava partido ao meio e com motor no meio da rodovia. Uma das crianças foi arremessada do carro durante o impacto e morreu na hora. Ninguém sobreviveu ao acidente.

