A Central de Regulação do Samu Oeste recebeu chamado às 10h54 desta segunda-feira (5), para atendimento de um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta, na Rua Izautino Nogueira, Centro de Formiga.

Ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Formiga encontrou com militares do Corpo de Bombeiros e deu continuidade no atendimento de um homem, sem idade identificada. Estava consciente, porém confuso.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizada e encaminhada para a Sala Vermelha do Hospital São Luís, com o Médico da USA tripulando a Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

Fonte: Samu