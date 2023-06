Sucesso em Formiga e também em Córrego Fundo, o Festival Estação marca presença agora na cidade de Arcos. Será no dia 17 de junho, a partir das 13h, a estreia da festa que é considerada o maior festival aberto da região. O palco escolhido a dedo pela organização é a Praça de Eventos Joaquim Verdureiro, na Avenida Sanitária.

Promovido pelo Mr.Rock Eventos, com o apoio da Administração Municipal, o Festival Estação Inverno de Arcos conta com quatro super atrações já confirmadas, além de praça de alimentação completa com vários feirantes, bar completo do Mr. Rock, área kids de recreação, música boa e a vibe maravilhosa acompanha os eventos do Mr. Rock.

Atrações

As atrações do primeiro Festival Estação Inverno de Arcos estão imperdíveis!

Para começar teremos a banda 100% Charlie Brown de BH, que se apresenta pela primeira vez em Arcos. É um dos covers mais fiéis do Charlie Brown Jr., com uma releitura atualíssima do vocalista Chorão, lenda eterna do Rock nacional.

A banda iniciou a jornada em 2013 e conta com mais de 500 shows na bagagem. Além de palcos por toda a Minas Gerais, a banda já realizou shows no Rio de Janeiro, já tendo se apresentado com o ex-baixista do Charlie Brown Jr., Heitor Gomes e com Marcão Britto, ex-guitarrista da banda. Recentemente fizeram abertura para o Falcão de O Rappa.

Com um repertório completo de grandes clássicos da Engenheiros do Hawaii, a banda Freud Flintstone proporciona uma viagem pela discografia repleta de sucessos da banda gaúcha. Cover fiel, a banda já se apresentou em eventos de renome e musicais de sucesso. Totalmente imperdível.

De Arcos para Arcos, a banda Norvana chega ao cenário musical brasileiro, com um tributo autêntico e explosivo ao lendário Nirvana.

Prepare-se para uma imersão completa no som que definiu uma geração com a Norvana. Com um talento inegável e paixão pela música grunge, Norvana leva você de volta ao auge dos anos 1990, recriando a energia intensa e as letras inesquecíveis que catapultaram Kurt Cobain e sua banda para o estrelato.

DJ Lins é a combinação perfeita entre técnica, versatilidade, carisma e constante pesquisa musical. As diversas referências musicais a tornaram uma DJ flexível que constrói sets diferenciados para cada pista de dança. Entre seus estilos musicais estão house, electro house. Desde 2016, DJ Lins transita com fluidez pelos diversos aspectos da música eletrônica. Seus sets bastante energéticos mesclam clássico da música eletrônica e do rock com bases atuais e remixes exclusivos. Bom gosto, alegria e energia pontuam as apresentações dessa DJ que incendeia a pista, sem literalmente.

Por medida de segurança e seguindo ordem de órgãos competentes será proibida a venda e a entrada de latas, garrafas e/ou qualquer perfurocortantes no local do evento.

A entrada é gratuita, mas os organizadores sugerem a doação de 1kg de alimento não perecível que será doada para uma entidade beneficente da cidade de Arcos.

Confira a line up!

13:00 – Abertura

15:00 – DJ Lins

17:00 – Nirvana

19:00 – Engenheiros

21:00 – Charlie BR.

23:00 – DJ Lins

00:00 – Encerramento

Fonte: Mr.Rock Eventos