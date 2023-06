Um acidente envolvendo um carro e uma moto na MG-431, em Pará de Minas, deixou dois homen,s de 52 e 61 anos, gravemente feridos. As duas vítimas estavam na motocicleta. O acidente ocorreu no último sábado (3).

Uma testemunha contou para a Polícia Militar Rodoviária, que o carro conduzido pelo homem de 37 anos estava em zigue-zague na via. Ainda conforme a testemunha, na altura do km 11, o carro invadiu a contramão e colidiu na lateral esquerda da motocicleta.

Com o impacto, os ocupantes da moto foram parar na vegetação às margens da via. Já o motorista do carro fugiu sem prestar socorro aos feridos. Após buscas, a PMRv localizou o condutor de 37 anos, no momento em que ele estava trocando o pneu dianteiro esquerdo do automóvel.

De acordo com a polícia, o homem apresentava notórios sinais de embriaguez, tendo confessado que havia bebido algumas cervejas em uma confraternização de aniversário e também o envolvimento no acidente. Constatada a ingestão de bebida após o teste do bafômetro, o homem foi preso em flagrante e levado à delegacia.

Os dois homens feridos foram socorridos e levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Nossa Senhora da Conceição. No hospital, a PMRv foi informada que o condutor e o passageiro da moto tiveram lesões graves. A perna esquerda de ambos foi amputada.

Os dois homens permaneceram internados para os procedimentos cirúrgicos, motivo pelo qual não foi possível coletar o relato deles sobre o acidente, informou a polícia.

Fonte: Portal MPA