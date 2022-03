Um acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio foi registrado no início da noite desse domingo (27), em Formiga.

A Central de Regulação do Samu Oeste foi acionada e compareceu no local, à rua Tabelião Juca Almeida, nas proximidades do Terminal Rodoviário.

A equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Formiga fez o atendimento de um homem, de 36 anos. Ele estava consciente, porém confuso, com escoriações nos braços e queixando de dores no ombro esquerdo.

O motociclista recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para a UPA de Formiga.