Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na manhã desta quinta-feira (13), na rodovia próxima à entrada da Comunidade da Prata de Cima, em São Gonçalo do Pará. O chamado foi recebido pela Central de Regulação do SAMU Oeste/Centro por volta das 10h.

No local, a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Divinópolis prestou atendimento a um homem de 51 anos. Segundo informações do SAMU, ele estava consciente, mas apresentava confusão mental, sangramento ativo em ferimento no braço esquerdo, lesão no tornozelo esquerdo, além de queixas de dor cervical intensa e suspeita de fratura de costela.

Após os primeiros socorros e procedimentos de imobilização padrão, a vítima foi encaminhada ao Hospital Santa Lúcia, em Divinópolis.

Com informações do SAMU