O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quinta-feira (13) que a Cracolândia acabou. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o chefe do Executivo estadual comemorou os seis meses da desmobilização das cenas abertas de uso de drogas no centro da capital.

Em sua publicação, Tarcísio destacou que o resultado é fruto de políticas públicas integradas entre as áreas de segurança, saúde e assistência social. “O que está acontecendo no centro de São Paulo é resultado de políticas públicas integradas, colocadas como prioridade real, não como discurso. Segurança, saúde e acolhimento trabalhando juntos, com coragem e propósito, estão devolvendo o coração da cidade às pessoas”, escreveu o governador.

Entre as ações citadas, ele mencionou as operações realizadas na Favela do Moinho, apontada como um dos principais núcleos do crime organizado e da venda de drogas na região central.

Desmobilização e novos pontos de concentração

A desmobilização das cenas de uso teve início em 13 de maio, quando a Rua dos Protestantes, conhecida por abrigar o principal ponto da Cracolândia, amanheceu vazia. Na época, Tarcísio declarou que sua gestão estava fazendo “o que ninguém teve coragem de fazer”.

Apesar da ação, apuração do portal Metrópoles apontou que o fluxo de usuários se dispersou para outras áreas da cidade — um movimento que já ocorreu em momentos anteriores nos mais de 30 anos de existência da Cracolândia. Atualmente, regiões como o Parque Dom Pedro II, o Belenzinho e o Memorial da América Latina são identificadas como novos locais de concentração.

Declarações e planos para o centro

Questionado sobre as críticas de que o problema apenas se espalhou, Tarcísio afirmou que o trabalho realizado vai além da dispersão. “Quem diz que [a Cracolândia] apenas dispersou, não sabe o que aconteceu lá. A gente abriu os espaços para cuidar também das famílias, conseguiu trazer as pessoas de volta, tratar o indivíduo, abraçar. E esse trabalho está dando resultado”, declarou.

O governador afirmou ainda que o governo tem atuado para oferecer assistência onde há concentração de pessoas em situação de vulnerabilidade. “Quando a gente fala que acabou a Cracolândia, é aquele cenário que nós tínhamos de venda de drogas extensiva, de território livre, cena de uso. Isso não tem mais. Ainda vai ter dependente químico na rua? Vai, isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo em qualquer grande centro. E onde tiver, nós vamos oferecer cuidado.”

Revitalização e novos projetos

Além das ações de segurança e acolhimento, Tarcísio anunciou planos de revitalização da área central, que incluem a transferência do centro administrativo do governo estadual para a região. O governador também mencionou um projeto para construção de um prédio destinado a sediar startups de inteligência artificial.

Segundo ele, a licitação para o empreendimento deve ocorrer nas próximas duas semanas, e a conclusão do projeto está prevista para 2030.

A declaração de Tarcísio de Freitas marca um novo capítulo nas políticas de enfrentamento ao uso de drogas e à degradação urbana no centro de São Paulo. Enquanto o governo celebra a desmobilização da Cracolândia e aposta em ações de revitalização, especialistas e reportagens apontam que o desafio persiste, com a migração dos usuários para outras áreas da capital.

Com informações do Metrópoles