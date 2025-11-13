A Câmara Municipal de Formiga anunciou a transferência da 40ª Reunião Ordinária, inicialmente marcada para segunda-feira (17), para terça-feira (18), às 14h. A mudança ocorre devido à participação dos vereadores Flávio Martins, Osânia Silva, Thiago Pinheiro, Evandro Donizeth (Piruca) e Daniel Rodrigues na audiência pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em Belo Horizonte, que discutirá intervenções e melhorias na rodovia MG-050.

Audiência discutirá problemas e soluções para a MG-050

O encontro foi solicitado pelos deputados estaduais Antônio Carlos Arantes e Eduardo Azevedo e tem como objetivo tratar de problemas estruturais, pontos críticos de manutenção e medidas para aumentar a segurança e a trafegabilidade na rodovia. A MG-050 é uma das principais ligações entre o Centro-Oeste e o Sudoeste de Minas Gerais, sendo uma via estratégica para o transporte de pessoas e mercadorias.

A presença dos parlamentares formiguenses na audiência reforça o compromisso da Câmara Municipal de Formiga com o diálogo e com a busca por soluções concretas que contribuam para melhorar a infraestrutura e a mobilidade regional.

A reunião transferida para o dia 18 seguirá a mesma pauta prevista originalmente e será transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Câmara no YouTube, Facebook e Instagram.

Com o adiamento, o Legislativo formiguense demonstra alinhamento com debates que impactam diretamente a vida dos cidadãos, especialmente no que diz respeito à segurança viária e ao desenvolvimento regional. A participação dos vereadores na audiência sobre a MG-050 reforça o papel ativo da Câmara de Formiga na busca por melhorias em uma das rodovias mais importantes para o município e para toda a região Centro-Oeste de Minas.

Com informações da Câmara Municipal de Formiga