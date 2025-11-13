O ator Cauã Reymond se pronunciou sobre a possibilidade de participar da continuação da novela Avenida Brasil, exibida originalmente em 2012 pela TV Globo. A trama, que pode ganhar uma sequência em 2027, está sendo especulada na internet e teria o retorno de personagens icônicos como Carminha (Adriana Esteves) e Tufão (Murilo Benício).

Protagonista da novela original, Cauã afirmou, por meio de sua assessoria, que ainda não recebeu nenhum convite oficial para integrar o elenco da nova produção. Segundo comunicado lido ao vivo no programa Fofocalizando, do SBT, o ator está acompanhando as notícias sobre o projeto “como todo mundo”.

“É muito fã da novela, ama o texto do João Emanuel Carneiro, adora os personagens, mas acha que é um desafio enorme mexer em uma obra tão querida, mas está torcendo pelo projeto”, informou a assessoria.

A informação sobre a possível continuação foi divulgada pela colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, que revelou o interesse da TV Globo em retomar a história. A nova fase da novela estaria prevista para estrear em 2027.

Com informações do Metrópoles