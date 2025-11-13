Um homem de 48 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (13) suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Alto São João de Deus, em Divinópolis. A prisão ocorreu após denúncias de intenso comércio de entorpecentes em uma residência localizada na rua Manganês.

Durante a ação, os policiais militares realizaram buscas no imóvel e encontraram 43 pinos de cocaína e uma porção de crack escondidos dentro de uma garrafa de água na cozinha. No quarto do suspeito, foram apreendidos R$ 2.290 em dinheiro trocado e três cadernos com anotações referentes ao tráfico. Além disso, no corredor da casa, os militares localizaram uma balança de precisão com resquícios de crack e uma lâmina usada para fracionar a droga.

De acordo com a Polícia Militar, o homem já possuía passagens anteriores por tráfico de drogas, roubo, receptação e furto. Ele foi detido e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido.

A prisão reforça as ações de combate ao tráfico de drogas realizadas pela Polícia Militar em Divinópolis, especialmente em bairros com registros de reincidência no comércio de entorpecentes.

Com informações do Portal MPA