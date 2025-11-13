O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Formiga está executando uma importante obra de melhoria na infraestrutura de abastecimento e saneamento básico do município. Os trabalhos ocorrem nos trechos entre as ruas Vereadora Maria Hilda e Camilo Fonseca, com o objetivo de substituir as antigas redes de água e esgoto.

As tubulações de ferro estão sendo substituídas por tubos de PVC, que oferecem maior eficiência, qualidade e durabilidade no abastecimento de água. No caso da rede de esgoto, as antigas manilhas de barro estão sendo trocadas por tubos corrugados de PVC, o que deve proporcionar melhor fluidez, escoamento adequado e redução de transbordamentos e manutenções frequentes.

Por se tratar de uma área comercial e com grande fluxo de veículos, o SAAE tem priorizado a agilidade na execução das obras, buscando liberar as vias o mais rapidamente possível.

A autarquia reforça que as intervenções têm como objetivo oferecer infraestrutura de qualidade e aprimorar os serviços essenciais prestados à população. O SAAE lamenta os transtornos temporários causados e reafirma seu compromisso com a melhoria contínua do atendimento à comunidade.

Vídeo: Prefeitura de Formiga

Com informações da Prefeitura de Formiga