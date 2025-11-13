A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria de Gestão Ambiental, iniciou mais uma ação de limpeza voltada à preservação ambiental, desta vez nas margens do Rio Formiga. A iniciativa reforça o compromisso do poder público com o cuidado com a cidade e a conservação dos recursos naturais.

Durante a ação, equipes da secretaria realizam a retirada de resíduos e o manejo adequado do lixo acumulado nas proximidades do rio. O trabalho busca minimizar os impactos ambientais causados pelo descarte irregular e melhorar a qualidade do ambiente urbano e das águas do município.

A administração municipal destacou que a limpeza do Rio Formiga é parte de um esforço contínuo para manter a cidade mais limpa e sustentável. No entanto, ressaltou também que a colaboração da população é essencial. O descarte inadequado de resíduos nas margens do rio provoca sérios prejuízos ambientais e afeta toda a comunidade.

A Prefeitura reforça o apelo para que os moradores adotem práticas responsáveis de descarte e conservação. A preservação do Rio Formiga, segundo o município, depende da união entre o poder público e a população para garantir um ambiente mais saudável e equilibrado para todos.

Vídeo: Prefeitura de Formiga

Com informações da Prefeitura de Formiga