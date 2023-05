A Central de Regulação do Samu Oeste recebeu chamado às 16h59 desta sexta-feira (19), para atendimento de um acidente envolvendo um carro e um caminhão, na MG 050, km 107, em Divinópolis (próximo à Balança de São José dos Salgados).

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Divinópolis encontrou com equipes do Corpo de Bombeiros e averiguou que a vítima, um homem, de 25 anos, estava preso às ferragens, consciente, queixando intensa dor lombar.

Ao ser retirado das ferragens, foi imobilizado e encaminhado para o Complexo de Saúde São João de Deus, em Divinópolis.

Fonte: Samu