Um homem nu foi preso após agredir colegas em uma academia de ginástica em Miami, Flórida, nos Estados Unidos. De acordo com informações da polícia local, as agressões começaram após o suspeito não conseguir usar os equipamentos e tirar a roupa.

O suspeito, que não foi identificado pela polícia local, invadiu a UFC Gym, por volta das 21h de terça-feira (16). Imagens feitas por testemunhas mostram o homem tentando usar os equipamentos antes de tirar a roupa e começar a agredir as pessoas. As informações são do jornal Daily Mail.

O homem foi retirado da academia e quando a polícia chegou ele tentou fugir, apesar de ter sido eletrocutado várias vezes pelos agentes de segurança que usaram um taser.

“Ele foi expulso do local pela equipe e agrediu outras pessoas na rua. A filmagem mostra o homem assediando outro em uma cadeira de rodas antes de ser atingido na nuca por outro cidadão“, explica o jornal.

Um funcionário da academia disse ao jornal que “não tinha ideia” do motivo que fez o homem nu atacar outras pessoas. “Os policiais também não sabem, mas ele definitivamente estava tramando alguma coisa“, disse o homem que pediu para não ser identificado.

Após o episódio o contrato dele com a academia foi cancelado.

