Duas meninas, de 12 e 13 anos, confessaram ter esfaqueado até a morte uma menina de 12 anos no oeste da Alemanha, informou a polícia nessa terça-feira (14), em um caso que chocou o país.

A vítima, chamada Luise, foi dada como desaparecida no sábado, quando não voltou para casa perto da cidade de Freudenberg, na Renânia do Norte-Vestfália. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte em uma área arborizada, não muito longe de sua casa.

“A menina morreu como resultado de vários ferimentos de faca e perda de sangue“, disse o promotor de Koblenz, Mario Mannweiler, em entrevista coletiva.

Duas meninas, de 12 e 13 anos, confessaram o assassinato, acrescentou o chefe da polícia de Koblenz, Florian Locker.

As duas menores “deram informações sobre o caso e finalmente confessaram o crime“, disse Locker.

As duas meninas e Luise se conheciam, acrescentou o promotor, mas não deu mais detalhes sobre as suspeitos, que, por serem menores de 14 anos, não são responsáveis criminalmente por seus atos na Alemanha.

Os investigadores ainda não encontraram a arma com a qual o crime foi cometido, disse Mannweiler.

Na noite de sábado, Luise teve que voltar a pé da casa de uma amiga. Como ela não chegou, seus pais ligaram para a polícia, três horas depois de seu desaparecimento.

