No dia 10 de março, o “Giro Empresarial” visitou a empresa “Avante”, do setor de tecnologia.

A visita foi feita pela Secretária Municipal de Administração e Desenvolvimento Econômico, Millena Ribeiro, e pela coordenadora do Centro de Inovação e Tecnologia de Formiga, Paloma Resende.

Dessa vez, a agenda do “Giro Empresarial” ofereceu um novo formato ao empresário, aonde ele teve ciência sobre a implementação do setor de inovação por meio do Citfor.

Na oportunidade, Millena Ribeiro frisou que, a partir de agora, o empreendedor pode contar com o suporte do Citfor para acolher suas ideias inovadoras e que a Incubadora Municipal está de portas abertas para parcerias.

O proprietário da “Avante”, Luís Guilherme Faria, expôs as demandas da empresa e apresentou atividades para que parcerias possam ser formadas e com isto fomentar a inovação e tecnologia na cidade de Formiga.

Fonte: Decom