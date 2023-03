A Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Econômico, responsável pelo Centro de Inovação e Tecnologia de Formiga (Citfor), em parceria com o Sebrae, realizará uma palestra com o consultor de mercado e marketing, Ian Rocha Fernandes.

O evento “Seu Negócio é Inovador? ” tem o objetivo de fazer com que o empreendedor busque a inovação no seu setor, identifique as vantagens da inovação e que seus colaboradores se tornem inovadores.

A palestra está marcada para o dia 13 de abril, às 19h, no auditório do Citfor (Avenida JK, 133 – Engenho de Serra).

Para participar é necessário preencher o formulário de inscrição disponível no link.

As vagas são limitadas e o evento é gratuito.

Fonte: Decom