O dia de sol na cachoeira terminou mal para um homem de 35 anos, neste sábado (14), depois dele ser surpreendido e arrastado por uma tromba d’água, e acabar, precisando de ser resgatado de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros depois de ficar preso em uma pedra em meio às águas turbulentas do rio.

O caso foi registrado na cachoeira do Azulinho, na cidade de Sacramento, no Triângulo Mineiro, e o resgate foi todo filmado por pessoas que estavam no local.

A aeronave da corporação foi acionada até a rodovia MG-428, onde fica a cachoeira, pouco depois das 16h. O objetivo era apoiar os militares do pelotão da cidade na retirada de uma pessoa que estava ilhada após sofrer um princípio de afogamento.

Com suspeita de fratura no ombro direito, o homem precisou ser içado em uma corda pelo helicóptero para ser retirado do local de difícil acesso.

Depois do resgate, a vítima foi avaliada pela equipe médica e, em seguida, acabou encaminhada de ambulância para o Hospital da Santa Casa da cidade. Não foi informado se outras pessoas feridas durante a tromba d’água que atingiu o local.

Fonte: O Tempo