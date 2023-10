Na sexta-feira (13), compareceram ao quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Arcos o pai e avó desesperados, com um bebê de 13 dias engasgado após a amamentação e apresentando refluxo.

O bebê foi prontamente atendido pelo Sargento Jamerson, que observou que o recém nascido já estava cianótico.

A cianose indica a falta de oxigenação no sangue devido ao engasgo.

Imediatamente, o sargento, usando técnicas próprias para desengasgo, desobstruiu as vias respiratórias do bebê fazendo com que a criança voltasse a respirar normalmente, recuperando a mobilidade e apresentando os sinais vitais normais.

Fonte: Portal Arcos