Uma mulher, de 32 anos, foi presa por invadir a casa e rasgar o testículo do ex-companheiro com a mão na sexta-feira (13) em Três Rios (RJ). O imóvel fica na Rua João Simplício de Oliveira, no bairro Monte Castelo.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 65 anos, disse que chegou na residência e encontrou a ex no banheiro. Ao questioná-la, a mulher puxou o idoso para o cômodo e começou a agredi-lo.

As agressões só cessaram após o filho do homem, um adolescente de 13 anos, intervir e ajudar o pai.

Ao chegar no local, os policiais ordenaram que a mulher fosse até a delegacia. Mas, ela se recusou, tentou agredir os agentes, que precisaram usar spray de pimenta para contê-la.

O idoso foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento da Cidade (UPA), onde passou por atendimento médico e, em seguida, foi liberado.

Já a mulher foi levada para a delegacia de Três Rios, onde o caso foi registrado. Ela vai responder por lesão corporal.

Fonte: G1