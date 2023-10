Dois homens, de 31 e 19 anos, foram presos na madrugada deste domingo (15) após trafegarem em alta velocidade em uma moto no encontro das BRs 474 e 259, em Aimorés, no Rio Doce.

Na tentativa de fuga, o homem mais velho pilotou pela contramão e quase bateu em uma viatura policial.

Eles foram perseguidos por cerca de 4 km. Ao perceberem que seriam alcançados, os dois suspeitos jogaram no chão dois latões de cerveja vazios. Nada de ilícito foi encontrado com os homens, mas a moto usada por eles foi furtada da Prefeitura de Santa Rita do Ituêto, também no Rio Doce.

Os suspeitos disseram aos policiais que furtaram a motocicleta e que depois foram para uma boate de strip-tease na cidade de Baixo Guandu/, já no Espírito Santo. Na casa noturna, eles beberam cerveja e o piloto disse que consumiu oito latões de cerveja.

Em julho, o homem mais velho tá tinha furtado a mesma motocicleta do pátio da Prefeitura, quando o veículo também foi recuperado. Dessa vez, a moto foi furtada na noite de sábado (14), antes de a dupla ir para o clube de strip-tease.

O jovem de 19 anos, que estava como garupa da moto, foi preso por furto. Já o piloto, além de furto, vai responder por embriaguez ao volante e dirigir sem CNH gerando perigo de dano durante a fuga.

