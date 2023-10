O dono de um bar foi morto com tiros na madrugada deste domingo (15), no bairro Bela Vista, em Passos (MG).

De acordo com a Polícia Militar, o homem de 42 anos havia saído para fumar e varrer a calçada quando foi morto. Polícia tenta identificar suspeito.

O crime aconteceu no cruzamento das ruas Rio Grande do Sul e Goiás. Segundo a PM, o dono do bar foi encontrado caído no chão, do lado de fora do estabelecimento, com sete ferimentos de arma de fogo. Ainda conforme a polícia, não foi possível identificar quais seriam ferimentos de entrada de tiros e quais de saída.

A esposa da vítima disse à polícia que estava no bar, que é dela e do marido, quando ele saiu para fumar e varrer a calçada, no momento em que se preparavam para fechar o estabelecimento.

Ela disse, ainda, que foi neste momento que ouviu barulhos de tiro e, ao sair, encontrou o marido caído no chão. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte da vítima.

O estabelecimento foi isolado para perícia e o celular da vítima levado para investigação.

A Polícia Civil disse que, assim que acionada, deslocou equipe de perícia oficial ao local dos fatos para realização dos primeiros levantamentos. A polícia informou que o corpo da vítima, de 42 anos, foi encaminhado ao Posto Médico-legal para ser submetido a exames.

Até esta publicação a ocorrência ainda estava em andamento, segundo explicou a Polícia Civil.

