O Cruzeiro conquistou neste domingo (15) a Copa do Brasil Sub-20 ao vencer o Grêmio por 2 a 0. A decisão foi disputada em partida única, no Mineirão, que contou com a presença de mais 14 mil torcedores. Os dois gols da partida foram marcados por Fernando.

O novo título da base do Cruzeiro deixa pra trás o trauma de 2019, quando a equipe sub-20 da Raposa perdeu a final da Copa do Brasil para o Palmeiras, nos pênaltis, também no Gigante da Pampulha.

Os Crias, apelido dos atletas da base do Cruzeiro, erguem a segunda taça em menos de uma semana. Há três dias, o time sub-20 da Raposa conquistou, pelo segundo ano seguido, o Campeonato Mineiro da categoria, após bater o Coimbra nos pênaltis.

Para chegar à final deste domingo (15), o Cruzeiro havia deixado pelo caminho os seguintes rivais: Ceilândia, América, Sampaio Corrêa e Fluminense. Já o Grêmio, finalista pela primeira vez da Copa do Brasil Sub-20, eliminou Internacional, Athletico-PR, Remo e o Bahia.

Jogo com recorde de público

Com direito a recorde de público numa decisão da Copa do Brasil Sub-20, com 14.143 torcedores presentes no Mineirão, no primeiro tempo da final, a Raposa do técnico Fernando Seabra dominou o jogo. As melhores chances de abrir o placar foram do Cruzeiro.

Aos 5 minutos, Japa deu uma linda bicicleta e quase marcou um golaço logo no começo da partida. Já aos 44, o goleiro gremista Cássio viu a bola explodir na trave após boa jogada individual do atacante Robert, camisa 7 do Sub-20 do Cruzeiro.

Fernando: o nome da final

No segundo tempo, ainda melhor em campo, o grande destaque do Cruzeiro na temporada brilhou. Artilheiro absoluto do time com 26 gols em 43 jogos, o atacante Fernando resolveu balançando as redes do Grêmio duas vezes.

Aos 24 minutos, o camisa 11 da Raposa invadiu a área e bateu para defesa de Cássio. No rebote, a bola voltou para Fernando, que emendou de perna esquerda para o fundo da rede: 1 a 0 Cruzeiro. Incendiados pela China Azul no Mineirão, os garotos do Cruzeiro não demoraram para ampliar a vantagem.

Aos 30 minutos, após roubar a bola no Grêmio, João Pedro tocou para ele, Fernando, o nome da final, dar um chute colocado da meia-lua fora do alcance do goleirão Cássio: 2 a 0 e o título nas mãos e o quarto gol do camisa 11 celeste na Copa do Brasil Sub-20.

Susto e festa

No rebote de cobrança de falta, João Guilherme chegou a descontar para o Grêmio aos 36 minutos, mas o gol foi anulado por impedimento após a checagem do VAR.

Daí para frente, o Cruzeiro soube administrar o resultado e segurar a posse de bola até o apito final do árbitro capixaba Davi de Oliveira Lacerda, que deu 10 minutos de acréscimo na etapa final.

