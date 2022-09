Um homem de 44 anos ficou ferido após se envolver em um acidente na manhã desta terça-feira (20), na BR-369, próximo ao lixão, em Campo Belo.

A carreta em que ele estava tombou e a equipe do Samu foi acionada para atendimento.

Ao chegarem no local as equipes da Unidade de Suporte Avançado (USA) e Unidade de Suporte Básico (USB) de Campo Belo averiguaram que a vítima estava consciente, porém, as pernas estavam presas às ferragens e apresentavam fraturas.

O Corpo de Bombeiros apoiou o atendimento e fez o desencarceramento da vítima.

O homem recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado, medicado e encaminhado para a Sala Vermelha da Santa Casa de Campo Belo.

Fonte: Samu