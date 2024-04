Na noite de sábado (30), a Polícia Militar foi acionada no bairro Lava-pés, em Bambuí, referente a uma briga entre dois homens devido a partida entre Cruzeiro e Atlético.

De acordo com testemunhas, após o jogo, os homens teriam entrado em uma discussão devido ao clássico mineiro e, após agressões mútuas.

Um homem de 42 anos se apossou de um bastão de madeira e o outro de 40 anos teria se apossado de uma faca.

O indivíduo de 40 anos foi lesionado com o bastão e o homem de 42 anos tomou uma facada na altura do abdômen.

De imediato, ao tomar conhecimento do fato, guarnição policial prendeu o suspeito de 40 anos por lesão corporal, já o homem de 42 anos precisou de atendimento médico e foi atendido pelo pronto socorro do Hospital Nossa Senhora do Brasil.

O homem foi conduzido ao Quartel para encerramento da ocorrência, recusando atendimento médico. O outro envolvido está estável e aguardava transferência devido o local atingido pelo golpe de faca.

Fonte: Polícia Militar