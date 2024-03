Um acidente envolvendo uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e um carro foi registrado no final da manhã deste domingo (31), no cruzamento da Rua Goiás com Avenida Primeiro de Junho, no Centro de Divinópolis.

Segundo informações da comunicação do Samu, o acidente ocorreu enquanto a equipe da Unidade de Suporte Básico II se deslocava para uma ocorrência.

De acordo com o Samu, o acidente não resultou em vítimas. A ação dos responsáveis permitiu que uma outra ambulância substituísse a envolvida no acidente, garantindo assim a continuidade do atendimento à população sem prejuízos.

A assessoria de comunicação do Samu informou ainda que será instaurada uma sindicância para investigar as circunstâncias e as causas do acidente.

