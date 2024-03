Equipes de resgate encontraram o corpo de mulher que estava desaparecida há mais de três meses após entrar em um lago congelado para salvar um cachorro. O cadáver, localizado em um rio do Alasca, nos Estados Unidos, estava abraçado ao corpo do animal.

De acordo com informações do portal Alaska News Source, a mulher desapareceu em 23 de dezembro no Rio Eagle, na cidade de Anchorage. A vítima teria entrado no rio após um dos cachorros da família cair nas águas parcialmente congeladas.

Antes de desaparecer, ela chegou a ser vista pelo marido nadando sob uma camada de gelo para tentar salvar o cachorro que havia caído no rio. Ele também tentou resgatar o animal, mas não conseguiu.

O corpo da vítima foi localizado no domingo passado (24). Amanda Richmond Rogers tinha 45 anos e era mães de quatro filhos. Ela atuou como enfermeira em um pronto-socorro e em um hospital pediátrico. A família afirmou à rede de televisão KTUU que “ela morreu como uma heroína”.

Fonte: Metrópoles