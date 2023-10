Um homem de 52 anos morreu nessa quarta-feira (18) após um acidente de trânsito envolvendo três veículos na BR-262, no município se Ibiá, no Alto Paranaíba. O acidente aconteceu na altura do KM 638.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no local, houve uma colisão envolvendo um Renault/Logan, um Fiat/Uno e uma carreta bitrem Mercedes Benz carregada de combustível.

Com o impacto, o condutor do Uno não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor do Logan, de 32 anos, e uma passageira de 31 anos, ficaram feridos. As vítimas foram atendidas pela equipe de resgate da Triunfo Concebra e encaminhadas para o hospital de Ibiá. Já o motorista da carreta não se feriu.

A perícia técnica da Polícia Civil de Araxá compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe. O trânsito fluiu com lentidão durante o atendimento da ocorrência.

