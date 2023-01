Um homem de 59 anos morreu após um acidente entre um carro e um caminhão na tarde dessa quarta-feira (11) na LMG-879, em Machado (MG). Os veículos bateram de frente na altura do km 5, por volta de 17h30

De acordo com informações do G1 Sul de Minas, a Polícia Militar Rodoviária relatou que o motorista do caminhão, de 24 anos, contou que seguia de Serrania sentido Machado quando se deparou com o motorista do carro vindo na direção contrária e invadindo a contramão, o que ocasionou a batida frontal entre os veículos.

O condutor do veículo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele era de Poços de Caldas. O motorista do caminhão foi submetido ao teste de alcoolemia com resultado 0.00MG/L.

A perícia compareceu ao local e após os trabalhos de praxe liberou o caminhão para o condutor, que providenciou a remoção. O carro foi recolhido para um pátio credenciado.

Fonte: G1 Sul de Minas