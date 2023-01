No final da madrugada desta quinta-feira (12), por volta das 5h, um carro e uma carreta se envolveram em acidente na rodovia MG-050, próximo à unidade da Belgo-Mineira, no município de Itaúna.

Uma unidade do Samu foi acionada e compareceu ao local do acidente, quando atendeu a duas vítimas.

Um homem, de 45 anos, reclamava de dor na cabeça e o outro, de 31 anos apontava dor na coluna cervical.

Eles foram imobilizados, medicados e em seguida encaminhados ao Hospital Manoel Gonçalves, de Itaúna, para receber atendimento médico.

O relatório do acidente não especifica em qual veículo as vítimas estavam. Também não foi informada a dinâmica do acidente.

Fonte: Folha Povo Itaúna