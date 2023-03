Um homem de 45 anos morreu e outro ficou ferido após uma motocicleta bater de frente com um carro na tarde dessa terça-feira (28) na MG-267, em Campestre (MG).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motociclista fazia uma ultrapassagem no momento do acidente.

De acordo com a PMRv, a batida aconteceu por volta de 15h45, no km 486. Testemunhas relataram para os militares que uma moto de baixa potência ultrapassou alguns caminhões que seguiam na pista. Logo em seguida, o homem de 45 anos fez a mesma manobra.

A moto dele era uma Honda /CB 500F, que tem maior potência. Devido à alta velocidade, ele se deparou com a primeira motocicleta no meio da pista durante a ultrapassagem. Ainda de acordo com a PMRv, testemunhas contaram que homem de 45 anos tentou desviar, mas acabou invadindo a pista contrária e batendo de frente com um carro.

As testemunhas ainda relataram para a polícia que o impacto da batida foi tão forte que o motociclista e fragmentos da moto foram lançados na pista. Ele morreu no local.

O motorista do carro teve apenas ferimentos leves. O homem, de 64 anos, foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Campestre. Os dois condutores são de Poços de Caldas.

A perícia técnica foi acionada para atendimento e o perito liberou o local após os trabalhos de praxe.

A funerária São José de Campestre fez a remoção do corpo e o encaminhou para o IML de Poços de Caldas. O Corpo de Bombeiros compareceu ao local para fazer a limpeza da pista e a prevenção de outros acidentes devido aos fluídos que vazaram dos veículos.

Fonte: G1 Sul de Minas