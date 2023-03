Um palhaço foi assassinado, no domingo (26), por negar a compra de paçoca oferecida por um vendedor ambulante. O crime ocorreu em um bar localizado em Manaus. O palhaço era conhecido pelo nome de “Creme de Leite”.

A vítima atendia pelo nome de Hilton e tinha 46 anos. Antes de ser morto, ele havia sido abordado pelo vendedor. O palhaço recusou comprar a paçoca e, irritado, o ambulante iniciou uma discussão. Depois, voltou armado e golpeou a vítima.

Após o crime, a polícia isolou a área e fez o trabalho de perícia. Hilton foi atingido no tórax e no braço. O caso segue em investigação e o autor do crime foragido.

Fonte: Estado de Minas