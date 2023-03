Novas mortes em decorrência da dengue foram confirmadas em Passos e em Lavras, no Sul de Minas, nessa terça-feira (28). As confirmações dos novos óbitos pela doença foram divulgadas pelas Prefeituras.

Em Passos, com a nova morte, a cidade chegou ao 4º óbito por conta da dengue. De acordo com a Prefeitura, a vítima do novo óbito foi um homem de 59 anos que possuía comorbidades. Foram coletados materiais e enviados à Fundação Ezequiel Dias (Funed).

Já em Lavras, a prefeitura confirmou a segunda morte em decorrência da dengue no município. Foi o segundo óbito seguido confirmado pela administração municipal, que já havia divulgado uma morte na segunda-feira (27).

Dengue no Sul de Minas

Três mortes já foram confirmadas na região pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG): uma em São Sebastião do Paraíso e duas em Passos. Em São Sebastião do Paraíso o óbito foi de um bebê de apenas seis meses.

Outras duas mortes em decorrência da dengue já foram confirmadas pela prefeitura de Passos. As confirmações ainda não apareceram no balanço da SES-MG, assim como as duas de Lavas confirmadas pela administração municipal esta semana.

