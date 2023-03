Um jornalista de Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana de Recife, tem vivido um pesadelo desde que abriu uma caixa com uma encomenda da Amazon. Isso porque ele comprou um iPhone para o pai no valor de R$ 2.899, mas acabou recebendo um quebra-cabeças dos Três Porquinhos, que custa R$ 36.

Em relato nas redes sociais, ele disse que, no dia 20 de março, fez uma compra a pedido do pai, uma vez que ele não usa plataformas de comércio on-line. O jornalista ainda disse que o pai perguntou-lhe se o site era seguro, ao que ele respondeu: “É super seguro”.

O jornalista aproveitou uma promoção da Semana do Consumidor e conseguiu R$ 300 de desconto, já que o preço original do aparelho era de R$ 3.221. A entrega chegou no dia combinado, dia 25 de março, na casa dele, mas, ao abrir a caixa, ele se deparou com um quebra-cabeça dos Três Porquinhos.

O homem até pensou que o celular estaria dentro do quebra-cabeças, mas só viu mesmo o brinquedo. Ao perceber o que havia acontecido, entrou em contato com a Amazon pedindo o valor do estorno.

A empresa pediu-lhe que enviasse fotos e uma carta de próprio punho. Eduardo assim o fez e ainda está aguardando o retorno da plataforma de compras on-line.

A reportagem do portal O Tempo também entrou em contato com a empresa para saber se o estorno será feito e aguarda o posicionamento.

Fonte: O Tempo