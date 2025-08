Um homem de 33 anos morreu após ser esfaqueado no tórax durante uma briga no estacionamento do Parque de Exposições de Divinópolis na noite de sábado (2). O caso ocorreu após uma discussão envolvendo quase atropelamento e terminou com a prisão de um segurança de 38 anos e do irmão da vítima, de 27.

Como aconteceu o crime

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava com a filha e o irmão saindo do parque quando um carro em alta velocidade quase atropelou a criança. Os irmãos discutiram com o motorista, e, em seguida, os seguranças do estacionamento intervieram.

A situação escalou para uma nova briga, desta vez entre os dois irmãos e os seguranças. Testemunhas relataram que o homem de 33 anos desferiu socos e aplicou uma gravata em um dos seguranças, que, em reação, golpeou a vítima com um canivete no peito.

Socorro e morte

A vítima foi atendida por uma ambulância do evento, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após ser levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Divinópolis.

Prisões e investigações

O segurança, que alegou legítima defesa, foi localizado e preso. O irmão da vítima também foi detido. A organização do evento informou que os seguranças são terceirizados e que o caso está sendo apurado.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime para determinar se houve excesso por parte do segurança. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames.

Repercussão

O caso chocou frequentadores do local e levantou discussões sobre a atuação de seguranças privados em eventos. A família da vítima aguarda mais informações das autoridades.

Atualizações serão divulgadas conforme a investigação avança.

Com informações do G1 Centro Oeste