A grande final do Campeonato Municipal de Futsal, ocorrida na noite da última quinta-feira (31), na Praça de Esportes foi de tirar o fôlego. Nas cobranças de pênaltis, o Real Madruga brilhou e venceu por 2 a 0, garantindo o título de Campeão Municipal de Futsal 2025!

Real Madruga e Seleção Alvorada protagonizaram um jogo eletrizante, que terminou empatado em 5 a 5 no tempo normal. A Seleção Alvorada, que também fez uma excelente campanha, ficou com o título de vice-campeã.

O Campeonato teve início em 15 de julho e envolveu polos esportivos de diferentes pontos da cidade.

O secretário de Esportes, Túlio César Gomes avaliou positivamente o evento e cumprimentou a todos os envolvidos, “Parabéns a todos os atletas, torcedores e envolvidos nessa competição que fortalece o esporte e movimenta a nossa cidade”.

Fonte: Assessoria de Comunicação e Imprensa/Prefeitura de Pains