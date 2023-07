Um homem de 45 anos preso após ser flagrado abusando sexualmente de um cachorro, foi solto do presídio de Passos, no Sul de Minas Gerais. Ele foi detido no último domingo (2), em Itaú de Minas, e solto na terça-feira (4). A informação foi divulgada pela Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

O homem foi pego em flagrante por policiais militares abusando de um cachorro em uma área de mato. Os agentes foram atraídos para o local devido aos latidos do cão.

Segundo a Polícia Militar, policiais estavam fazendo um patrulhamento de rotina quando suspeitaram de um carro estacionado próximo a uma vizinhança abandonada. Durante uma busca no local, os militares ouviram latidos de cachorro vindo da mata fechada.

No matagal os policiais encontraram um cão de porte médio assustado correndo até eles. A cerca de 30 metros mais para frente, os agentes flagraram o homem abusando de outro cachorro, que estava com as patas e focinho amarrados com fita. O animal também apresentava sangramentos.

Os militares acionaram um médico-veterinário que realizou atendimento ao cão e o encaminhou a uma clínica na cidade. Ambos cães viviam no local onde o crime ocorreu.

Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos é crime com pena prevista de prisão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda.

A Itatiaia entrou em contato com a Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), mas ainda não recebeu retorno.

Fonte: Itatiaia