Os prédios do Unifor-MG passaram por uma revitalização recentemente. As obras tiveram início em maio.

O objetivo do projeto é melhorar a parte estética da instituição, principalmente a fachada principal que é a porta de entrada dos alunos e visitantes.

Foram pintados os seguintes pontos: fachada e corredores internos do Prédio 1, incluindo janelas e portas, portaria principal assim como as grades e ferragens do campus, reparos em vários laboratórios, biblioteca, pintura dos pisos externos, pintura externa do Prédios 3 e do Prédio 5, em pontos internos e externos da Clifor, pintura externa e interna do Diretório Acadêmico.

O serviço foi iniciado por pintores terceirizados e a reforma foi continuada pelos pintores que integram a equipe do Depom.

A pintura também se estendeu ao Clube Unifor abrangendo pontos da quadra coberta como arquibancadas, paredes laterais e parte externa dos banheiros, assim como bancos e lixeiras. Alguns pontos ainda receberão manutenção como a caixa d’água, os pisos dos quiosques e a varanda de madeira da lanchonete.

O coordenador do Depom, Paulo Matos ressaltou que a equipe de manutenção está empenhada em manter os ambientes sempre agradáveis para a comunidade acadêmica.

