Na noite dessa quinta-feira (6), a Polícia Militar se reuniu com comerciantes com a finalidade de instalar a Rede de Comerciantes Protegidos no município de Pimenta.

Estiveram presentes cerca de 50 empreendedores, os quais foram orientados sobre as diretrizes do programa.

De acordo com a PM, o projeto visa estreitar os laços entre a instituição policial e os comerciantes, com intuito de amenizar crimes diversos, como furtos e roubos e garantir maior segurança à população.

Fonte: Polícia Militar