Um homem foi preso nesta terça-feira (10) após fugir da polícia e pular em um córrego de esgoto. Militares conseguiram detê-lo ao também entrarem na água. Um revólver, que ficou perdido em meio ao líquido contaminado, foi recuperado após horas de buscas da Polícia Militar (PM). O caso foi registrado em Rio Novo, na Zona da Mata.

De acordo com informações da PM, os policiais estavam fazendo patrulhamento quando se depararam com o homem em atitude suspeita. Ao ser abordado, ele sacou uma arma e saiu correndo.

Os policiais, então, foram atrás do suspeito, solicitando que ele parasse e entregasse o revólver. No entanto, o homem não obedeceu, ultrapassou uma cerca de arame farpado e pulou no córrego de esgoto.

Os militares também entraram na água e conseguiram prender o homem. Logo depois, eles começaram a procurar o revólver que o suspeito havia descartado no esgoto. Buscas intensas foram realizadas. Após horas, a arma foi recuperada.

Os policiais também realizaram buscas na casa do suspeito, que já havia sido denunciado por cometer crimes no município. Na residência, foi localizada uma barra de maconha enterrada no quintal.

De acordo com denúncias, o suspeito é envolvido com grupos criminosos e usaria o revólver contra os inimigos.

Fonte: O Tempo