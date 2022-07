O funcionário de um posto de combustíveis teve um surto e derramou gasolina em carros com a intenção de atear fogo no local, na manhã deste domingo (24), segundo o Corpo de Bombeiros. A tentativa de incêndio ocorreu na avenida Olinto Meireles, no bairro Milionários, na região do Barreiro.

Um início de chamas foi contido pelos policiais com extintores do próprio posto e o homem foi dominado pela Polícia Militar (PMMG) antes de conseguir concretizar o incêndio.

Os bombeiros cobriram a gasolina com serragem para conter o combustível e os responsáveis pelo posto foram orientados a lavar o local com água e sabão antes de retomar o atendimento ao público.

A PMMG e o Corpo de Bombeiros não informaram as possíveis causas para despertar o surto do funcionário.

Ele foi levado para o Centro de Referência em Saúde Mental do Barreiro (Cersan 3) para receber atendimento.

Fonte: O Tempo