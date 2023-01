Um homem de 49 anos teve os dentes arrancados e foi torturado até a morte na Vila Suzana, em Mateus Leme, na região metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (26). A vítima estaria roubando dentro da vila e por isso teria sido assassinada.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos do crime são três homens envolvidos com o tráfico de drogas no local. Eles teriam cometido o crime em represália a crimes de roubos cometidos pelo suspeito na comunidade.

O homem morto foi achado em sua cama e com diversos ferimentos na cabeça causados por um objeto contuso não identificado. Os dentes dele foram arrancados e estavam caídos ao chão. Imagens de câmeras de segurança flagraram os três suspeitos na rua onde o crime ocorreu.

Os levantamentos da polícia dão conta que os suspeitos queriam que a vítima confessasse os furtos. A ideia, contudo, não era só torturar o homem, e sim matá-lo. A vítima era usuária de drogas. O corpo foi removido para o Instituto Médico-Legal (IML). A Polícia Civil foi acionada para acompanhar o caso.

