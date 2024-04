Durante o desencadeamento da operação Semana Santa 2024, a Polícia Militar de Meio Ambiente avistou uma caminhonete estacionada às margens de uma estrada vicinal, no município de Luz.

Na carroceria do veículo havia seis cães, da espécie conhecida popularmente por “Americanos”, espécie comumente empregadas na prática de caça predatória.

De acordo com a PMMA, os militares abordaram dois homens no veículo, e localizaram a carcaça de um porco-monteiro ou Javali, cujo o quarto dianteiro esquerdo havia sido retirado.

Os homens afirmaram que estavam no local, realizando caça com o uso de cães, lanças (zagaia) e facas e que não possuíam autorizações ambientais, para a pratica do manejo de fauna invasora.

Os indivíduos foram detidos por estarem incurso ao Art. 29 da Lei 9.605/98 – Lei dos Crimes Ambientais, e foram multados em R$ 16.447,52.

Fonte: Tapiraí TV