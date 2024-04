Uma enxurrada tombou e arrastou um caminhão durante a chuva forte que atingiu Nova Serrana, na tarde dessa terça-feira (2). Não havia ocupantes no veículo no momento do tombamento.

O temporal também causou pontos de alagamentos e queda de um muro. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os estragos na cidade.

O Corpo de Bombeiros informou que recebeu quatro solicitações de atendimentos. Os militares deslocaram para atender uma moto que teria sido arrastada pela enxurrada, na rua João José Rodrigues.

No local, havia um carro ilhado e uma moto arrastada pela força da água. O condutor da moto, de 45 anos, já estava em local seguro, e fora da enxurrada. O condutor do carro ainda estava dentro do veículo e foi orientado a permanecer calmo, pois estava estável e em segurança.

