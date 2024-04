O Corpo de Bombeiros encontrou os corpos de dois homens, de 22 e 26 anos, que desapareceram no rio Santo Antônio, na zona rural de Ferros, no Vale do Aço. Eles tentaram salvar uma garota que começou a se afogar no sábado (30), mas ela conseguiu sair das águas após pessoas jogarem uma vara de bambu no rio.

Conforme a corporação, o corpo do jovem de 22 anos foi encontrado no meio da tarde de segunda-feira (1º). Não foram repassados detalhes da localização da vítima. Esse jovem não era parente da garota que começou a se afogar e pulou no rio para tentar ajudar.

Já o corpo do jovem de 26 anos, que era primo da mulher, foi encontrado nessa terça-feira (2).

A vítima estava coberta por terra no fundo do leito do rio a uma profundidade de aproximadamente 8 metros. A localização foi possível, segundo os bombeiros, pelo braço do homem, que era a única parte do corpo aparente.

O corpo foi retirado do rio e a perícia foi acionada para os trabalhos de praxe.

