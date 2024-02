A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou, nesta terça-feira (27), a montagem de um hospital de campanha na UPA Norte, no bairro Novo Aarão Reis, para atender os casos de dengue na capital. O secretário municipal de saúde de Belo Horizonte, Danilo Borges, estima que os atendimentos comecem já nesta semana, a partir de sexta-feira (1°).

Borges explica que ainda será montado um contêiner anexo às tendas do hospital que funcionarão como consultórios. A ideia é que o paciente que tiver com sintomas de dengue passe primeiro por lá e, caso precise ser internado, ele seja alocado em um dos leitos do hospital de campanha.

“Ao todo precisaremos de 170 profissionais para a estrutura funcionar em sua plenitude. Quando ela passar a funcionar na plenitude, ela terá capacidade para 40 leitos de atendimento. Serão 70 técnicos, entre eles os de laboratórios e de enfermagem, 90 médicos e enfermeiros. A gente estima que serão 300 atendimentos por dia e 200 internações por mês”, afirmou.

O secretário ressalta que as pessoas que tiverem com sintomas de dengue podem ir direto ao hospital de campanha consultar. Não será necessário passar por outra unidade de saúde antes.

