Não demorou muito para que Hulk se arrependesse sobre a polêmica crítica realizada após o empate por 1 a 1 entre Atlético x América nesse sábado (4), em Uberlândia. O atacante alvinegro usou as redes sociais para pedir desculpas por ser expulso, além de ter dito que deixaria o Brasil em um mês.

“Foi no calor da emoção, de cabeça quente, devido à expulsão, onde eu errei e fui expulso justamente. Quero passar para vocês que estou muito feliz, me sinto em casa, temos objetivo a ser traçado que é se classificar para a Libertadores do próximo ano. Então, podem ter certeza que eu vou me cuidar, vou focar, para voltar ainda mais forte e tentar dar o máximo de alegria para vocês”, afirmou Hulk nas redes sociais.

O atacante compartilhou a mensagem às 2h24 (horário de Brasília), logo após retornar de viagem. Hulk aproveitou para falar sobre o gesto de ‘roubo’ que havia feito ao receber o cartão amarelo na marca dos 51 minutos do 2º tempo.

“No último lance de ataque o árbitro marcou uma falta minha que eu não concordei, acabei chutando a bola e sendo punido com o cartão amarelo. Logo em seguida, fiz um gesto para a câmera onde não foi legal, não foi bacana, um gesto que não condiz com a história do futebol, e acabei sendo expulso e levando o vermelho direto, justamente pela minha atitude, minha ação que não foi bacana“, disse o atacante do Atlético.

O Atlético volta a campo nesta quinta-feira (9), às 19h, na Neo Química Arena, para o jogo diante do Corinthians. Hulk não poderá jogar, pois vai cumprir suspensão pelo cartão vermelho recebido no clássico.

“Quero estender e pedir desculpa para toda a massa atleticana, vocês que depositam a confiança e a esperança em mim e no meu futebol, infelizmente não poderei estar em campo no próximo jogo“, finalizou Hulk.

