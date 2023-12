Dos mais de 203 milhões de brasileiros, 55,5% se consideram pretos ou pardos. São mais de 112,7 milhões de pessoas que se autodeclaram dessa forma. É o que apontam dados do Censo Demográfico de 2022 divulgados nesta sexta-feira (22) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Trata-se de um aumento de quase 5 pontos percentuais em relação ao Censo de 2010.

De acordo com o levantamento, em 2010, 7,6% dos brasileiros se consideravam pretos. Agora, esse percentual está em 10,2%. No novo levantamento, 45,3% se consideram pardos no ano passado, ante os 43,1% de 2010. Por outro lado, a população que se considera branca caiu de 47,7% para 43,5%.

Em números absolutos: