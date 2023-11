O 5° Pelotão de Bombeiros da cidade de Formiga foi acionado para atendimento a uma ocorrência de vítima de atropelamento de Van, na Rua Aluísio Bernardes de Castro, no bairro Mangabeiras, na noite desse domingo (5). Uma idosa, de 64 anos, esposa do condutor do veículo, faleceu no local.

A vítima estava sob o veículo, sem sinais vitais, apresentando politraumatismo, sendo atestado o óbito pela médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Segundo informações do condutor, no momento em que sua esposa fechava o portão, após o mesmo colocar o veículo na garagem, houve uma pane nos freios, que não funcionaram, instante em que a Van atropelou acidentalmente a vítima.

A Policia Militar e a Perícia técnica da Policia Civil compareceram no local.

Após os trabalhos periciais, com o uso de ferramentas de expansão a equipe do Corpo de Bombeiros realizou o içamento do veículo e retirou a vítima que se encontrava abaixo deste.

O Corpo da vítima foi entregue aos cuidados da Funerária, a qual foi responsável pela remoção do mesmo.

Fonte: Corpo de Bombeiros