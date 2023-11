Na noite desse (5) domingo o 5° Pelotão de Bombeiros de Formiga foi acionado para atendimento a uma ocorrência de incêndio em residência na rua Salgado Filho, no bairro Alvorada.

As chamas já haviam sido controladas por populares, contudo, havia muita fumaça no local.

A vítima, que estava dentro do imóvel, inconsciente, sem queimaduras aparentes, foi retirada por populares e pela Polícia Militar, que se fazia presente no local.

Ela havia inalado muita fumaça, sendo repassada para a equipe da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, que a conduziu para a UPA.

A equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros efetuou a ventilação do ambiente e realizou os trabalhos de rescaldo para de eliminar o risco de resignação do fogo.

Segundo informações dos vizinhos e populares, a vítima, morador da residência, estava com um cigarro aceso na mão, o que possivelmente teria ocasionado o incêndio.

As chamas concentraram-se na garagem onde havia um sofá, que foi totalmente consumido pelas chamas. Os demais cômodos não foram atingidos pelo incêndio.

Fonte: Corpo de Bombeiros